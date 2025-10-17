Керівник російського інвестфонду закликав Ілона Маска збудувати тунель між Росією та Аляскою

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та інвестиційний уповноважений Кремля Кирило Дмитрієв закликав Ілона Маска побудувати підводний тунель, який би з’єднав Росію з Аляскою, пише Financial Times.

Дмитрієв запропонував назвати проєкт “Путін-Трамп Тунель”, заявивши, що він міг би стати “символом єдності між Америкою та Євразією”. За його словами, завдяки технологіям компанії Маска The Boring Company вартість будівництва можна було б знизити з понад $65 млрд до менш ніж $8 млрд.

Ідея пролунала наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп висловив готовність відновити торгівлю з Росією, якщо війна проти України завершиться. Під час телефонної розмови із Путіним Трамп заявив, що вони значну частину часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та США після закінчення війни в Україні.

За даними FT, Дмитрієв — випускник Стенфорда і Гарварда — раніше допомагав організовувати американсько-російські контакти в Саудівській Аравії й брав участь у зустрічах з американським спецпредставником Стівом Віткоффом. Він також просуває ідеї спільних енергетичних та арктичних проєктів.

Передбачуваний тунель через Берингову протоку мав би довжину близько 70 миль — більш ніж удвічі довший за Євротунель між Великою Британією та Францією. Експерти зазначають, що реалізація проєкту ускладнюється відсутністю інфраструктури в регіоні, сейсмічною активністю та екстремальними морозами.