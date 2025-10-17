Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Керівник російського інвестфонду закликав Ілона Маска збудувати тунель між Росією та Аляскою

Дмитрієв запропонував назвати проєкт “Путін-Трамп Тунель”.

Керівник російського інвестфонду закликав Ілона Маска збудувати тунель між Росією та Аляскою
Ілон Маск
Фото: скріншот

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та інвестиційний уповноважений Кремля Кирило Дмитрієв закликав Ілона Маска побудувати підводний тунель, який би з’єднав Росію з Аляскою, пише Financial Times.

Дмитрієв запропонував назвати проєкт “Путін-Трамп Тунель”, заявивши, що він міг би стати “символом єдності між Америкою та Євразією”. За його словами, завдяки технологіям компанії Маска The Boring Company вартість будівництва можна було б знизити з понад $65 млрд до менш ніж $8 млрд.

Ідея пролунала наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп висловив готовність відновити торгівлю з Росією, якщо війна проти України завершиться. Під час телефонної розмови із Путіним Трамп заявив, що вони значну частину часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та США після закінчення війни в Україні.

За даними FT, Дмитрієв — випускник Стенфорда і Гарварда — раніше допомагав організовувати американсько-російські контакти в Саудівській Аравії й брав участь у зустрічах з американським спецпредставником Стівом Віткоффом. Він також просуває ідеї спільних енергетичних та арктичних проєктів.

Передбачуваний тунель через Берингову протоку мав би довжину близько 70 миль — більш ніж удвічі довший за Євротунель між Великою Британією та Францією. Експерти зазначають, що реалізація проєкту ускладнюється відсутністю інфраструктури в регіоні, сейсмічною активністю та екстремальними морозами.
