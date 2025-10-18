ЗМІ: У США засудили ексдипломата РФ Сергія Шестакова за брехню ФБР

У США засудили колишнього російського дипломата, причетного до справи ексагента ФБР Макгонігала та олігарха Дерипаски, повідомляє Радіо Свобода.

Колишнього російського дипломата Сергія Шестакова, фігуранта справи про ухилення від санкцій, пов’язаної з ексагентом контррозвідки ФБР Чарльзом Макгонігалом та російським олігархом Олегом Дерипаскою, засудили до двох місяців ув’язнення у США.

71-річного Шестакова визнали винним у наданні неправдивих свідчень агентам ФБР. Після отримання американського громадянства у 2013 році він працював перекладачем у федеральному суді.

Суддя окружного суду США призначив йому два місяці позбавлення волі, два роки нагляду та штраф у 100 доларів. Вирок виявився навіть м’якшим, ніж просили прокурори. Шестаков почне відбувати покарання у лютому 2026 року.

Захист намагався домогтися, щоб час, проведений Шестаковим під вартою у 2023 році, зарахували до строку покарання. Адвокатка Ріта Главін частково представила його як «жертву обставин».

За даними слідства, Шестаков збрехав агентам ФБР під час зустрічі у листопаді 2021 року, приховавши свої зв’язки з колишнім російським дипломатом Євгеном Фокіним та олігархом Олегом Дерипаскою. Після цього він зареєструвався як іноземний агент, визнавши роботу на Фокіна та компанію En+, що належить Дерипасці.

У січні 2023 року його заарештували за п’ятьма пунктами обвинувачення, але згодом більшість із них зняли. У червні 2025 року Шестаков визнав себе винним.

У січні 2023 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула обвинувачення колишньому агенту ФБР Чарльзу Макгонігалу за сприяння Дерипасці в обході санкцій.