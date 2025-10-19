Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Пакистан і Афганістан домовилися про припинення вогню після мирних переговорів у Досі

Сторони знову зустрінуться 25 жовтня у Стамбулі для продовження діалогу. 

Кордон між Афганістаном і Пакистаном
Афганістан і Пакистан досягли домовленості про негайне припинення вогню під час переговорів у столиці Катару. 

Про це повідомили обидві сторони, передає Reuters.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що сторони знову зустрінуться 25 жовтня у Стамбулі для продовження діалогу. Речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід підтвердив, що під час зустрічі було погоджено “повне та змістовне припинення вогню”.

Міністерство закордонних справ Катару, який разом із Туреччиною виступили посередником, повідомило, що майбутні переговори будуть спрямовані на "забезпечення стійкості припинення вогню та перевірку його виконання надійним і сталим чином".

Зіткнення на спірному 2600-кілометровому кордоні почалися після того, як Ісламабад звинуватив Кабул у наданні притулку бойовикам, які здійснюють напади на території Пакистану. 

У відповідь Талібан заперечив причетність до атак і звинуватив пакистанських військових у "дезінформації" та підтримці угруповань, пов’язаних із "Ісламською державою".

"Афганський режим має стримати посередників, які використовують афганську землю для жахливих нападів у Пакистані", — заявив командувач пакистанської армії фельдмаршал Асім Мунір.

На переговорах у Досі, за словами речника Талібану, сторони погодили, що "жодна країна не вживатиме ворожих дій проти іншої, а також не надаватиме підтримки групам, які діють проти уряду Пакистану".

Фактичний кордон між державами проходить уздовж так званої лінії Дюрана — демаркаційної межі, встановленої ще наприкінці XIX століття під час британського колоніального періоду. Вона розділила території пуштунів і белуджів, залишається переважно нерозміченою та досі не визнається Афганістаном і частиною місцевого населення.
