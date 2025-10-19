Пакистан і Афганістан домовилися про припинення вогню після мирних переговорів у Досі

Сторони знову зустрінуться 25 жовтня у Стамбулі для продовження діалогу.

Афганістан і Пакистан досягли домовленості про негайне припинення вогню під час переговорів у столиці Катару.

Про це повідомили обидві сторони, передає Reuters.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що сторони знову зустрінуться 25 жовтня у Стамбулі для продовження діалогу. Речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід підтвердив, що під час зустрічі було погоджено “повне та змістовне припинення вогню”.

Міністерство закордонних справ Катару, який разом із Туреччиною виступили посередником, повідомило, що майбутні переговори будуть спрямовані на "забезпечення стійкості припинення вогню та перевірку його виконання надійним і сталим чином".

Зіткнення на спірному 2600-кілометровому кордоні почалися після того, як Ісламабад звинуватив Кабул у наданні притулку бойовикам, які здійснюють напади на території Пакистану.

У відповідь Талібан заперечив причетність до атак і звинуватив пакистанських військових у "дезінформації" та підтримці угруповань, пов’язаних із "Ісламською державою".

"Афганський режим має стримати посередників, які використовують афганську землю для жахливих нападів у Пакистані", — заявив командувач пакистанської армії фельдмаршал Асім Мунір.

На переговорах у Досі, за словами речника Талібану, сторони погодили, що "жодна країна не вживатиме ворожих дій проти іншої, а також не надаватиме підтримки групам, які діють проти уряду Пакистану".

Фактичний кордон між державами проходить уздовж так званої лінії Дюрана — демаркаційної межі, встановленої ще наприкінці XIX століття під час британського колоніального періоду. Вона розділила території пуштунів і белуджів, залишається переважно нерозміченою та досі не визнається Афганістаном і частиною місцевого населення.