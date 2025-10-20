Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Трамп сказав, що "ніколи не обговорював" відмову від Донбасу. Він пропонує зупинитися на поточних лініях

Американський президент вважає, що досягнути іншої домовленості буде важко. 

Трамп сказав, що "ніколи не обговорював" відмову від Донбасу. Він пропонує зупинитися на поточних лініях
Трамп заявив, що не обговорював з Зеленським відмову від Донбасу
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що “ніколи не обговорював” з українським колегою Володимиром Зеленським відмову України від Донбасу. Під час спілкування з журналістами на борту Air Force 1 він сказав, що йдеться про зупинку на тих позиціях, які є зараз.

Інші домовленості зараз буде втілити важко, впевнений президент Сполучених Штатів. Але він не виключив, що це стане можливим пізніше.

“Ми думаємо, що вони повинні зупинитися на лініях боїв просто зараз. Про решту важко домовитися”, – сказав він.

“Думаю, що 78 % уже захоплене Росією. Ви можете залишити все як є зараз. Ви можете домовитися про щось пізніше, але зараз ідіть додому, припиніть вбивати”, – додав Трамп. 

За даними Kyiv Post, станом на 12 серпня 2025 Росія контролювала 75 % Донецької області і 99 % Луганської. 

Зустріч Трампа і Зеленського

17 жовтня український президент здійснив свою четверту поїздку до 47-го президента Сполучених Штатів. Передбачалося, що одним з головним питань стане обговорення купівлі американських ракет Tomahawk, але поки що публічно про якесь зрушення в цьому напрямку не говорять. Дональд Трамп визнав, що цю тему піднімали, але сказав, що ці ракети потрібні і його країні теж. До цього він був менш категоричним, але риторика змінилася після телефонного дзвінка від Владіміра Путіна і анонсу зустрічі з ним у Будапешті.

За даними західної преси, на зустрічі з американським лідером і його командою українцям передали "вимогу" Москви відмовитися від Донецької і Луганської областей в обмін на відхід окупантів із Запорізької і Херсонської.
