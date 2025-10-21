Бразилія дозволила пробні буріння нафтових свердловин в регіоні Амазонки

Бразильська державна нафтова компанія Petrobras отримала від уряду дозвіл розробляти шельф неподалік гирла Амазонки, проводячи там тестове буріння свердловин.

Як пише BBC, промисловий видобуток наразі не передбачається - спеціалісти упродовж 5 місяців лише оцінять, наскільки великими у регіоні Амазонки є запаси нафти та газу.

Попри це, рішення уряду викликало обурення захисників природи та організацій, які виступають за відмову від викопного палива. Екоактивісти звертають увагу на те, що будь-який витік нафти може призвести до забруднення ареалу, де зустрічаються 10% усіх відомих видів тварин на Землі.

Міжнародна енергетична агенція нагадала, що будь-які нові нафтові проєкти не можуть бути запущені, якщо світ хоче до 2050 року досягти карбонової нейтральності. Бразилія може втратити своє лідерство у питаннях кліматичних змін та захисту довкілля напередодні саміту COP30, який має приймати у листопаді Белем в долині Амазонки.