Світ

Бразилія дозволила пробні буріння нафтових свердловин в регіоні Амазонки

Захисники довкілля б'ють на сполох.

Бразилія дозволила пробні буріння нафтових свердловин в регіоні Амазонки
Тропічні ліси Амазонки
Фото: EPA/UPG

Бразильська державна нафтова компанія Petrobras отримала від уряду дозвіл розробляти шельф неподалік гирла Амазонки, проводячи там тестове буріння свердловин.

Як пише BBC, промисловий видобуток наразі не передбачається - спеціалісти упродовж 5 місяців лише оцінять, наскільки великими у регіоні Амазонки є запаси нафти та газу.

Попри це, рішення уряду викликало обурення захисників природи та організацій, які виступають за відмову від викопного палива. Екоактивісти звертають увагу на те, що будь-який витік нафти може призвести до забруднення ареалу, де зустрічаються 10% усіх відомих видів тварин на Землі. 

Міжнародна енергетична агенція нагадала, що будь-які нові нафтові проєкти не можуть бути запущені, якщо світ хоче до 2050 року досягти карбонової нейтральності. Бразилія може втратити своє лідерство у питаннях кліматичних змін та захисту довкілля напередодні саміту COP30, який має приймати у листопаді Белем в долині Амазонки.
﻿
