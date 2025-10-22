Спікер Джонсон не блокуватиме голосування щодо оприлюднення "файлів Епштейна"

Але Палата представників вже четвертий тиждень не працює.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не чинитиме супротиву винесенню на голосування законопроєкту, який зобов'яже федеральні служби оприлюднити файли у справі Джеффрі Епштейна.

Як пише The Guardian, очільник нижньої палати американського парламенту підтвердив, що в разі отримання 218 підписів під петицією щодо розгляду документа він не буде заважати його обговоренню та ухваленню.

Представники опозиції стверджують, що президент Дональд Трамп фігурує у справі щодо засудження Епштейна за численні злочини сексуального характеру. Сам господар Білого дому називає це "аферою демократів" і заперечує проти публікації файлів.

Наразі Палата представників перебуває у чотиритижневій вимушеній відпустці: через шатдаун конгресмени поки не можуть продовжувати законотворчий процес. Також на заваді розсекреченню "файлів Епштейна" стоїть Сенат, у якому контроль мають республіканців, і сам Трамп, який мав би затвердити закон своїм підписом.