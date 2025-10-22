Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Спікер Джонсон не блокуватиме голосування щодо оприлюднення "файлів Епштейна"

Але Палата представників вже четвертий тиждень не працює.

Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не чинитиме супротиву винесенню на голосування законопроєкту, який зобов'яже федеральні служби оприлюднити файли у справі Джеффрі Епштейна.

Як пише The Guardian, очільник нижньої палати американського парламенту підтвердив, що в разі отримання 218 підписів під петицією щодо розгляду документа він не буде заважати його обговоренню та ухваленню. 

Представники опозиції стверджують, що президент Дональд Трамп фігурує у справі щодо засудження Епштейна за численні злочини сексуального характеру. Сам господар Білого дому називає це "аферою демократів" і заперечує проти публікації файлів.

Наразі Палата представників перебуває у чотиритижневій вимушеній відпустці: через шатдаун конгресмени поки не можуть продовжувати законотворчий процес. Також на заваді розсекреченню "файлів Епштейна" стоїть Сенат, у якому контроль мають республіканців, і сам Трамп, який мав би затвердити закон своїм підписом.
