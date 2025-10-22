Український президент Володимир Зеленський 22 жовтня здійснив декілька закордонних візитів. Спершу він прибув до Норвегії, повідомили в його пресслужбі. Його зустрів прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.



Під час короткого преспідходу голова норвезького уряду висловив солідарність з українцями, які вночі зазнали чергового масованого нападу. Він сказав, що Норвегія планує продовжувати допомогу Україні наступного року, і цей план включений до бюджетного законодавства.

"Очікую, що допомога України буде підтримана", – сказав він.

Зокрема, країна підтримає українську енергетику.

"Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива", – повідомив Володимир Зеленський.

Норвегія планує постачати України військову допомогу, на яку вона подала запит. Зокрема, засоби захисту від дронів.

Також сторони обговорять дипломатичні зусилля для закінчення війни.

"Ми залишаємося в контакті на регулярній основі. Ми з вами і наші команди", – звернувся Стьоре до українського президента.

Володимир Зеленський подякував йому за особисту роль у допомозі України.

"Ми дуже вдячні народу Норвегії за збереження життів наших людей", – сказав він.

Президент поінформував про сьогоднішній удар по дитсадку в Харкові і підкреслив, що Росія не збирається зупинятися. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що вважає непоганим компромісом позицію зупинити бої на поточних лініях та почати перемовини з Росією. Але він не певен, що на це погодиться Кремль.

Після Норвегії український президент прибув до Швеції.