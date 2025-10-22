У Київській області Росія вбила шестимісячне немовля і дитину 12 років

Унаслідок нічної атаки в Київській області є пошкодження в кількох районах. У селі Погреби під завалами будинку знайшли тіла трьох загиблих, з яких двоє – це діти.
Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Будинок родини згорів.
"Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", – сказав він.
Також травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі.
"Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забійна рана тімʼяної ділянки голови він госпіталізований до лікарні”, – повідомив Калашник.
Крім того, в Броварах постраждала жінка 83 років.
Станом на 8:31 ворожа атака триває. В ОВА закликали залишатися в укриттях до відбою.
- Внаслідок ворожої атаки загинули люди в Києві, є поранені в Запоріжжі. В Полтавській області під ударом була нафтогазова інфраструктура, в Одеській – портова і енергетична.