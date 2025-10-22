У Київській області Росія вбила шестимісячне немовля і дитину 12 років

Тіла дітей і жінки знайшли під завалами будинку в селі Погреби.

Унаслідок нічної атаки в Київській області є пошкодження в кількох районах. У селі Погреби під завалами будинку знайшли тіла трьох загиблих, з яких двоє – це діти.

Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Будинок родини згорів.

"Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", – сказав він.

Також травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі.

"Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забійна рана тімʼяної ділянки голови він госпіталізований до лікарні”, – повідомив Калашник.

Крім того, в Броварах постраждала жінка 83 років.

Станом на 8:31 ворожа атака триває. В ОВА закликали залишатися в укриттях до відбою.