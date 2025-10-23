У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Війна

Над Дніпропетровщиною вночі знищили 28 дронів. Пошкоджена інфраструктура

Люди не постраждали. 

Над Дніпропетровщиною вночі знищили 28 дронів. Пошкоджена інфраструктура
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. ППО знищила 28 дронів ворога. Люди не постраждали.

Про це написав у телеграмі в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Через атаку в Павлограді та Кам'янському пошкоджена інфраструктура. Виникла пожежа. Понівечений балкон у багатоповерхівці.

У Покровській громаді Синельниківського району зайнялися приватний будинок і фермерське господарство.

По Нікопольщині агресор продовжував цілити FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь і Покровську громаду. Побиті 2 приватні будинки, господарська споруда, газогін. 

  • Вчора над областю збили понад 40 безпілотників ворога. 
