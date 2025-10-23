Над Дніпропетровщиною вночі знищили 28 дронів. Пошкоджена інфраструктура

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. ППО знищила 28 дронів ворога. Люди не постраждали.
Про це написав у телеграмі в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Через атаку в Павлограді та Кам'янському пошкоджена інфраструктура. Виникла пожежа. Понівечений балкон у багатоповерхівці.
У Покровській громаді Синельниківського району зайнялися приватний будинок і фермерське господарство.
По Нікопольщині агресор продовжував цілити FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь і Покровську громаду. Побиті 2 приватні будинки, господарська споруда, газогін.
- Вчора над областю збили понад 40 безпілотників ворога.