Над Дніпропетровщиною вночі знищили 28 дронів. Пошкоджена інфраструктура

Люди не постраждали.

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. ППО знищила 28 дронів ворога. Люди не постраждали.

Про це написав у телеграмі в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Через атаку в Павлограді та Кам'янському пошкоджена інфраструктура. Виникла пожежа. Понівечений балкон у багатоповерхівці.

У Покровській громаді Синельниківського району зайнялися приватний будинок і фермерське господарство.

По Нікопольщині агресор продовжував цілити FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь і Покровську громаду. Побиті 2 приватні будинки, господарська споруда, газогін.