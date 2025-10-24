Пресслужба Білого дому пояснила запровадження санкцій проти нафтових компаній Росії

Прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт на брифінгу у Білому домі прокоментувала рішення глави держави скасувати саміт з Путіним у Будапешті та запровадити санкції проти російських нафтових компаній.

Як пише "Укрінформ", речниця підкреслила, що з російського боку не було "достатнього інтересу до дій, які б просували мир". Трамп "хоче бачити дії, а не просто слова, і мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, щоб покласти край російській війні".

Лівітт нагадала, що господар Білого дому "давно висловлював розчарування Путіним і, якщо відверто, обома сторонами цієї війни, бо обидві сторони мають бути зацікавлені у мирній угоді". Трамп "завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли це буде доречним і необхідним - цей день настав учора".

У Вашингтоні не виключають, що зустріч Трампа і Путіна все ж відбудеться у майбутньому, але "вона має принести відчутний позитивний результат".