Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ, на фронті відбулося 82 боєзіткнення

Від артилерійських обстрілів з території Росії страждають прикордонні населені пункти Сумщини. 

Генштаб: росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ, на фронті відбулося 82 боєзіткнення
Артилерійська бригада ЗСУ
Фото: facebook/Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 82 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території Росії страждають прикордонні населені пункти, зокрема Хлібороб, Товстодубове, Малушине, Бобилівка Сумської області.

Одну атаку ворога наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав авіаудару, скинув одну КАБ, здійснив 89 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, два бойових зіткнення тривають. Від ударів КАБами постраждала громада Харкова.

На Куп’янському напрямку відбулося три боєзіткнення, окупанти намагалися просуватися у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне та Шандриголове. Сили оборони успішно зупинили чотири спроби просування противника, бої тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки, три атаки відбили наші оборонці.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Виїмки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник шість разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 18 разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське. На даний час триває два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Авіація супротивника завдала ударів бомбами по Нечаївці, Андріївці та Братському.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки ворожих підрозділів поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку три спроби окупантів просунутись в районі Антонівського моста закінчились для них невдачею. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Садовому.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies