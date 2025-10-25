Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
За добу окупанти завдали 634 удари по Запорізькій області, є поранений

Надійшло 33 повідомлення про пошкодження інфраструктури.

За добу окупанти завдали 634 удари по Запорізькій області, є поранений
Фото: Запорізька ОВА

Минулої доби російські війська завдали 634 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. У  Василівському районі є постраждалий через воожі обстріли.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Успенівці, Новоуспенівському, Веселому та Новому Запоріжжю. 391 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Червоне, Успенівку та Зелене", – написав він.

5 обстрілів із РСЗВ ворог завдав по території Степового, Малої Токмачки, Щербаків, а також 231 артилерійський удар – по території Степногірська, Плавнів, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я, Червоного та Успенівки.

За даними Федорова, надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
