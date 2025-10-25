За добу окупанти завдали 634 удари по Запорізькій області, є поранений

Минулої доби російські війська завдали 634 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. У Василівському районі є постраждалий через воожі обстріли.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Успенівці, Новоуспенівському, Веселому та Новому Запоріжжю. 391 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Червоне, Успенівку та Зелене", – написав він.

5 обстрілів із РСЗВ ворог завдав по території Степового, Малої Токмачки, Щербаків, а також 231 артилерійський удар – по території Степногірська, Плавнів, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я, Червоного та Успенівки.

За даними Федорова, надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.