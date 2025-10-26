Росіяни знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

За минулу добу РФ здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Херсонщини. Під атакою опинилися соціальна і критична інфраструктури.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Придніпровське, Велетенське, Іванівка, Понятівка, Янтарне, Томина Балка, Берислав, Новорайськ, Дудчани, Золота Балка, Веселе, Милове, Монастирське, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Тягинка, Нова Шестерня, Козацьке та місто Херсон.

Військові РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та підприємство.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136". Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 17 людей", — зазначає Прокудін.