Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Росіяни знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

Троє цивільних зазнали поранень.

Росіяни знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

За минулу добу РФ здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Херсонщини. Під атакою опинилися соціальна і критична інфраструктури. 

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували  Антонівка, Зеленівка, Садове, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Придніпровське, Велетенське, Іванівка, Понятівка, Янтарне, Томина Балка, Берислав, Новорайськ, Дудчани, Золота Балка, Веселе, Милове, Монастирське, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Тягинка, Нова Шестерня, Козацьке та місто Херсон.

Військові РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та підприємство.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136". Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 17 людей", — зазначає Прокудін. 
