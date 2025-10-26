Російський дрон влучив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, що на Сумщині.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, ворог прицільно атакував пасажирський транспорт.

«Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них – неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані. Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент», - уточнив Григоров.

мікроавтобус

Очільник області зауважив - на цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт, бо для перевезень визначені інші маршрути.

Наразі з’ясовують усі обставини події.