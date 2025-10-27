​На Дніпропетровщині через російські обстріли пошкоджені шість газогонів і ЛЕП

Удень росіяни кілька разів обстрілювали з артилерії Нікопольщину – райцентр, Мирівську і Покровську громади.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок російських артилерійських обстрілів зазнали пошкоджень шість газогонів, лінія електропередачі та будинки.

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

На щастя, ніхто не постраждав. Але знищений приватний будинок, ще три – пошкоджені. Понівечені трактор, авто, мотоцикл, 6 газогонів і лінія електропередачі.