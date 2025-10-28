Свириденко: понад 55% об’єктів соціальної сфери підключили до тепла

Понад 17,5 тисяч котелень і 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи, запевнила глава уряду.

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уже понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, лікарні, школи — підключили до тепла.

«У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей — поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму», - зазначила Свириденко.

Вона додала, що технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дозволяє розпочати опалювальний сезон.

«Більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров», - повідомила глава уряду.