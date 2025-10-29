Угруповання Об'єднаних сил заперечило оточення в Куп'янську

У Куп'янську і на його околицях тривають важкі бої. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, прокоментувало Угруповання Об'єднаних сил заяву Владіміра Путіна.

УОС запевнило, що будь-які повідомлення про оточення в Куп'янську є неправдивими. Путін сьогодні стверджував, що українські війська в цьому місті перебувають в оточенні.

"Будь-які заяви про «оточення» там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – йдеться у повідомленні.

Куп'янськ – місто в Харківській області. Бої в його північних кварталах ідуть вже тривалий час.