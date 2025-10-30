РФ атакувала критичну і соціальну інфраструктуру Вінниччини, є постраждалі

РФ завдала масованого удару по соціальній і критичній інфраструктурі Вінницької області. Відомо про 5 постраждалих, серед яких дитина.
Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
Унаслідок російської атаки по Вінниччині, є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.
Відомо про постраждалих серед цивільного населення — 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та дитина 7 років, яка у важкому стані.
"Усі служби працюють на місцях. Наразі відбувається гасіння пожеж. Вибухотехніки проводять огляд відповідних територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів.Поступово відновлюємо електропостачання в області", — додає очільниця ОВА.
- Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети. Під ударом – різні регіони, зокрема західні. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Львів і область, Івано-Франківську область, Хмельницький.