Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Війна

РФ атакувала критичну і соціальну інфраструктуру Вінниччини, є постраждалі

П'ятеро людей постраждали, серед них — дитина.

Ліквідація наслідків
Фото: ДСНС України в Telegram

РФ завдала масованого удару по соціальній і критичній інфраструктурі Вінницької області. Відомо про 5 постраждалих, серед яких дитина.

Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна. 

Унаслідок російської атаки по Вінниччині, є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

Відомо про постраждалих серед цивільного населення — 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та дитина 7 років, яка у важкому стані.

"Усі служби працюють на місцях. Наразі відбувається гасіння пожеж. Вибухотехніки проводять огляд відповідних територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів.Поступово відновлюємо електропостачання в області", — додає очільниця ОВА.
