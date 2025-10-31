Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував енергетику в Одеській області

За даними ОВА, минулося без потерпілих. 

Ворог атакував енергетику в Одеській області
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

Одеська область знову зазнала удару: вночі 31 жовтня росіяни атакували її ударними дронами. Постраждала енергетика.

Попри активну роботу ППО, є влучання в один з промислових об’єктів. Там спалахнула пожежа – її оперативно ліквідували рятувальники, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

“Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила”, – сказав він.

Повітряні сили повідомляли, що в ніч на п’ятницю армія Росії запустила одну балістичну ракету і 145 дронів. ППО збили ракету і 107 безпілотників. 


Крім Одеської, постраждали Сумська, Харківська, Дніпропетровська області. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies