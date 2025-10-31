Ворог атакував енергетику в Одеській області

За даними ОВА, минулося без потерпілих.

Одеська область знову зазнала удару: вночі 31 жовтня росіяни атакували її ударними дронами. Постраждала енергетика.

Попри активну роботу ППО, є влучання в один з промислових об’єктів. Там спалахнула пожежа – її оперативно ліквідували рятувальники, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

“Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила”, – сказав він.

Повітряні сили повідомляли, що в ніч на п’ятницю армія Росії запустила одну балістичну ракету і 145 дронів. ППО збили ракету і 107 безпілотників.



Крім Одеської, постраждали Сумська, Харківська, Дніпропетровська області.