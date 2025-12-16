Зеленський: на переговорах у Берліні наблизились до найскладніших питань, зустріч з Трампом можлива у фіналі

США хочуть швидкого завершення обговорень угоди про мир, але Україні важлива якість. На перемовинах у Берліні наблизилися до найскладніших пунктів угоди. Після них президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

Український президент сказав, що зустріч між ними можлива, коли наблизяться до завершення угоди. Під час спілкування з журналістами він додав, що переговори в Берліні були вперше в такому форматі.

США представляли і спецпредставник Стів Віткофф, і радник президента Джаред Кушнер, і головний військовий представник.

“Я дуже хотів, щоб ми в цьому колі спілкувались у Києві. Я знаю, що через ті чи інші причини американська команда не приїхала до нас. Нема в нас питань до них, не хочу говорити про особисті деякі деталі, я нормально це сприймаю, що наша зустріч відбулася у Берліні”, – сказав він.

Загалом було три-чотири раунди, окремі – на полях саміту між командами, без президента.

“Ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них – про гарантії безпеки, тобто проголосовані і затверджені Конгресом Сполучених Штатів. Там, де існує 5 поправка, як в НАТО. Дзеркальна п’ятій поправці, яка буде діяти для всіх, хто в Альянсі. Про це є домовленості і це дуже важливо”, – сказав він.

Серйозно поговорили і про відновлення. І про кошти, і про створення спецфонду, на що розраховує Україна. Президент уперше підняв питання переселенців, які втратили житло. Це втрати на десятки мільярдів доларів – близько 70-8- млрд. США згодні, що треба відповідні відшкодування, аби українці хотіли жити в Україні. Також йшлося про виплати сім’ям загиблих військових.

“І відновлення інфраструктури, енергетики, школи, університети. План відновлення дуже детальний, ще не готовий – наближаємось”, – сказав він.

Президент вважає, що зараз сторони дуже близькі до надійних гарантій безпеки.

“Я дуже радий, що ми змогли об’єднати Сполучені Штати і Європу, працюючи над цими документами. Ми сьогодні розмовляли з президентом Трампом, особисто спілкувалися про всі ці кроки”, – сказав президент України.

15-16 грудня в Берліні відбулися переговори України і США, участь брали і партнери з Європи. Метою є напрацювання документів для завершення війни: основного документу і допоміжних: про відновлення після війни і гарантії безпеки.

Трамп за результатами телефонного дзвінка учасникам переговорів сказав, що зараз мир ближче, ніж раніше.



