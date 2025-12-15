Зеленський назвав переговори у Берліні "непростими, але продуктивними"

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішні переговори з американською делегацією непростими, але продуктивними.
Про це він заявив під час виступу на закритті Німецько-українського економічного форуму у Берліні, передає Укрінформ.
"Вчора і сьогодні тут, в Берліні, відбулись наші консультації з американською стороною... У нас завжди такі розмови, вони непрості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей і важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що потрібно зустрічатись, працювати для створення достойних умов для завершення війни.
"Є таке важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось. Гідність - це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні. І ми продовжимо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни", - додав Зеленський.
Раніше Секретар РНБО Рустем Умєров, який теж узяв участь у дводенних перемовинах, заявив, що вони були конструктивними.
- 14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна, де того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
- Другий раунд пройшов у понеділок.
- На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ також взяв участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі були присутні Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З американського боку, крім Віткоффа та Кушнера, взяв участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
- За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу".