Зеленський назвав переговори у Берліні "непростими, але продуктивними"

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішні переговори з американською делегацією непростими, але продуктивними.

Про це він заявив під час виступу на закритті Німецько-українського економічного форуму у Берліні, передає Укрінформ.

"Вчора і сьогодні тут, в Берліні, відбулись наші консультації з американською стороною... У нас завжди такі розмови, вони непрості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей і важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що потрібно зустрічатись, працювати для створення достойних умов для завершення війни.

"Є таке важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось. Гідність - це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні. І ми продовжимо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни", - додав Зеленський.

Раніше Секретар РНБО Рустем Умєров, який теж узяв участь у дводенних перемовинах, заявив, що вони були конструктивними.