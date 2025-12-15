Умєров: переговори зі США були конструктивними

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни в Україні.
Про це він написав у соцмережі Х.
Умєров назвав переговори конструктивними та висловив сподівання на домовленість, якої буде досягнуто за їх результатами до кінця поточного дня.
"Протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та результативними, досягнуто реального прогресу. Ми сподіваємося, що вже до кінця дня вдасться вийти на домовленість, яка наблизить нас до миру", - написав секретар РНБО.
Він зазначив, що американська команда на чолі з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером працює "надзвичайно конструктивно, допомагаючи Україні знайти шлях до мирної угоди, яка буде тривалою".
"Українська команда щиро вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - наголосив Умєров.
- 14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна, де того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
- Другий раунд пройшов у понеділок.
- На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ також взяв участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі були присутні Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З американського боку, крім Віткоффа та Кушнера, взяв участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
- За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу".