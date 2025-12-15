Умєров: переговори зі США були конструктивними

Секретар РНБО сподівається, що до кінця дня вдасться "вийти на домовленість".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

Умєров назвав переговори конструктивними та висловив сподівання на домовленість, якої буде досягнуто за їх результатами до кінця поточного дня.

"Протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та результативними, досягнуто реального прогресу. Ми сподіваємося, що вже до кінця дня вдасться вийти на домовленість, яка наблизить нас до миру", - написав секретар РНБО.

Він зазначив, що американська команда на чолі з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером працює "надзвичайно конструктивно, допомагаючи Україні знайти шлях до мирної угоди, яка буде тривалою".

"Українська команда щиро вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - наголосив Умєров.