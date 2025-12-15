В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСвіт

Умєров: переговори зі США були конструктивними

Секретар РНБО сподівається, що до кінця дня вдасться "вийти на домовленість".

Умєров: переговори зі США були конструктивними
Рустем Умєров (архівне фото)
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х

Умєров назвав переговори конструктивними та висловив сподівання на домовленість, якої буде досягнуто за їх результатами до кінця поточного дня.

"Протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та результативними, досягнуто реального прогресу. Ми сподіваємося, що вже до кінця дня вдасться вийти на домовленість, яка наблизить нас до миру", - написав секретар РНБО.

Він зазначив, що американська команда на чолі з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером працює "надзвичайно конструктивно, допомагаючи Україні знайти шлях до мирної угоди, яка буде тривалою". 

"Українська команда щиро вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - наголосив Умєров.

  • 14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна, де того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. 
  • Другий раунд пройшов у понеділок.
  • На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ також взяв участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі були присутні Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З американського боку, крім Віткоффа та Кушнера, взяв участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
  • За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу".
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies