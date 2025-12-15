"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Іран назвав умови для проведення інспекцій МАГАТЕ на пошкоджених ядерних об’єктах

Інспекції вже були проведені на тих об’єктах, які не постраждали.

Іран назвав умови для проведення інспекцій МАГАТЕ на пошкоджених ядерних об'єктах
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Іран вважає, що Міжнародне агентство з атомної енергії не має права вимагати проведення інспекцій на пошкоджених ядерних об’єктах, якщо воно не засудило ізраїльські атаки, які призвели до руйнувань. 

Про це заявив голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі в інтерв’ю іранському агентству IRNA.

Есламі підкреслив, що інспекції на об’єктах, які не постраждали, вже відбулися, однак ситуація із пошкодженими внаслідок атак об’єктами є особливою.

"Агентство, яке не засуджує атаки і не має жодних інструкцій щодо перевірки пошкоджених об’єктів, не має права заявляти про намір проводити перевірки", – зазначив він.

За словами голови іранського ядерного відомства, МАГАТЕ повинно насамперед надати офіційні інструкції та протокол проведення перевірок об’єктів, що зазнали військових ударів.

"Зараз не час, щоб агентство ставило питання – зараз воно має відповідати на них", – додав Есламі.

Іранська сторона також нагадала, що неодноразово повідомляла про пошкодження своїх ядерних об’єктів унаслідок атак, які Тегеран приписує Ізраїлю. 

За офіційними даними, інфраструктура в цілому залишається під контролем, а основні програми продовжують роботу.

  • У вересні Іран призупинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії. А Міністерству закордонних справ Ірану було доручено продовжити консультації в рамках рішень Вищої ради національної безпеки для захисту національних інтересів країни.
﻿
