Інспекції вже були проведені на тих об’єктах, які не постраждали.

Іран вважає, що Міжнародне агентство з атомної енергії не має права вимагати проведення інспекцій на пошкоджених ядерних об’єктах, якщо воно не засудило ізраїльські атаки, які призвели до руйнувань.

Про це заявив голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі в інтерв’ю іранському агентству IRNA.

Есламі підкреслив, що інспекції на об’єктах, які не постраждали, вже відбулися, однак ситуація із пошкодженими внаслідок атак об’єктами є особливою.

"Агентство, яке не засуджує атаки і не має жодних інструкцій щодо перевірки пошкоджених об’єктів, не має права заявляти про намір проводити перевірки", – зазначив він.

За словами голови іранського ядерного відомства, МАГАТЕ повинно насамперед надати офіційні інструкції та протокол проведення перевірок об’єктів, що зазнали військових ударів.

"Зараз не час, щоб агентство ставило питання – зараз воно має відповідати на них", – додав Есламі.

Іранська сторона також нагадала, що неодноразово повідомляла про пошкодження своїх ядерних об’єктів унаслідок атак, які Тегеран приписує Ізраїлю.

За офіційними даними, інфраструктура в цілому залишається під контролем, а основні програми продовжують роботу.