Новим президентом Чилі став правий політик Хосе Антоніо Каст

ГоловнаСвіт

У другому турі він випередив кандидатку від лівих сил.

Новообраний президент Чилі, ультраправий Хосе Антоніо Каст
Фото: EPA/UPG

14 грудня у Чилі відбувся другий тур виборів президента країни. Перемогу здобув правий політик Хосе Антоніо Каст.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

У другому турі Хосе Антоніо Каст набрав 58,2% голосів. Його суперниця, членкиня Комуністичної партії, ексміністерка праці Жанетта Хара, отримала 41,8%.

Хоча за підсумками першого туру Хара була попереду, опитування передбачали перемогу Каста, на підтримку якого висловилася низка інших кандидатів.

Медіа називають Каста найконсервативнішим переможцем виборів з часів повернення Чилі до демократії 35 років тому. 

Новообраний президент - переконаний католик, батько дев’ятьох дітей, противник одностатевих шлюбів та абортів. Його брат був міністром у кабінеті диктатора Аугусто Піночета, а батько – членом нацистської партії, який емігрував із Німеччини після Другої світової війни.

Хосе Антоніо Каст боровся за посаду на минулих виборах президента, але програв лівому кандидату - президентом став Габріель Борича.

Каст анонсував боротьбу з нелегальною міграцією та злочинністю, а також ринкові реформи. Він також не приховує симпатій до політики президента США Дональда Трампа.

Президент Чилі обирається на чотири роки і не має права балотуватися на другий термін.
