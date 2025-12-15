Андрій Сибіга провів телефонні переговори з главою МЗС Аргентини Пабло Кірно

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Аргентини Пабло Кірно щодо двосторонньої співпраці.

Про це інформує пресслужба МЗС України.

"Я провів телефонну розмову з міністром Пабло Кірно, щоб подякувати Аргентині за підтримку та обговорити подальший розвиток наших відносин. Ми зосередилися на потенціалі двосторонньої співпраці та обміні візитами на найвищому рівні", – зазначає очільник зовнішньополітичного відомства.

Андрій Сибіга поінформував аргентинського колегу про ситуацію на полі бою, російські удари по нашій енергетичній системі, а також про останні події в мирних зусиллях.

"Ми високо цінуємо наше партнерство та важливий голос Аргентини на підтримку України й досягнення тривалого миру", – додає Сибіга.