Каллас: США можуть подавати сигнал розблокувати переговори про вступ України до ЄС

"Американці можуть просувати це, що може бути добрим сигналом для однієї з наших держав-членів розблокувати відкриття переговорних кластерів".

Поширення інформації про можливу дату вступу України до Європейського Союзу, зазначену в проєкті мирної угоди, може свідчити про те, що США подають сигнал розблокувати переговори про євроінтеграцію України.

Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

За словами Каллас, вступ до ЄС має відбуватися відповідно до реальних заслуг країни-кандидата, без жодних поблажок.

"Вступ має бути заснований на заслугах. Ми казали Україні, Молдові, а також усім країнам-кандидатам, що не буває жодних поблажок", – наголосила дипломатка, коментуючи інформацію про можливу дату вступу України до ЄС.

Водночас вона зазначила, що оприлюднення в ЗМІ даних про можливий термін вступу – січень 2027 року, нібито передбачений у проєкті мирного плану, може бути сигналом із боку США до однієї з держав-членів ЄС.

"Американці можуть просувати це, що може бути добрим сигналом для однієї з наших держав-членів розблокувати відкриття переговорних кластерів, щоб ми могли рухатися вперед", – сказала Каллас.

