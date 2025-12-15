"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСвіт

Каллас: США можуть подавати сигнал розблокувати переговори про вступ України до ЄС

"Американці можуть просувати це, що може бути добрим сигналом для однієї з наших держав-членів розблокувати відкриття переговорних кластерів".

Каллас: США можуть подавати сигнал розблокувати переговори про вступ України до ЄС
Фото: ЕРА/UPG

Поширення інформації про можливу дату вступу України до Європейського Союзу, зазначену в проєкті мирної угоди, може свідчити про те, що США подають сигнал розблокувати переговори про євроінтеграцію України.

Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

За словами Каллас, вступ до ЄС має відбуватися відповідно до реальних заслуг країни-кандидата, без жодних поблажок.

"Вступ має бути заснований на заслугах. Ми казали Україні, Молдові, а також усім країнам-кандидатам, що не буває жодних поблажок", – наголосила дипломатка, коментуючи інформацію про можливу дату вступу України до ЄС.

Водночас вона зазначила, що оприлюднення в ЗМІ даних про можливий термін вступу – січень 2027 року, нібито передбачений у проєкті мирного плану, може бути сигналом із боку США до однієї з держав-членів ЄС.

"Американці можуть просувати це, що може бути добрим сигналом для однієї з наших держав-членів розблокувати відкриття переговорних кластерів, щоб ми могли рухатися вперед", – сказала Каллас.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies