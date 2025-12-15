Це другий рівень механізму, через який РФ буде змушена платити компенсації за завдану шкоду.

16 грудня в Гаазі відбудеться формальне схвалення і підписання конвенції про створення компенсаційної комісії для України. Це другий рівень механізму, через який РФ буде змушена платити компенсації за завдану українцям шкоду.

Про це "Європейській правді" повідомив Маркіян Ключковський, який очолює Реєстр збитків – створену при Раді Європи організацію, яка останній рік готувала основу для компенсаційного механізму та опрацьовувала заяви про втрати, понесені українцями.

За словами Ключковського, "якщо говорити офіційною мовою, то у вівторок тут (в Гаазі — Ред.) відбудеться формальне схвалення і підписання конвенції про створення компенсаційної комісії для України".

Виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України зазначив, що "це означає, що ми робимо другий крок, будуємо другий рівень того механізму, через який держава-агресор буде змушена платити компенсації за завдану шкоду. Перший рівень вже побудований. Це – Реєстр збитків від російської агресії, який збирає заяви про компенсацію, де вони проходять перший фільтр. Наступний етап – ця комісія, яка розглядатиме заяви по суті і визначатиме суми – скільки грошей Росія винна кожному із заявників. Ось цей компонент ми і створюємо 16 грудня".

За його словами, "йдеться про виплату репарацій і державі, і людям. Система, яка закладена в Реєстр збитків і яка тепер "перекочує" в комісію, каже, що усі постраждалі від російської агресії на території України – чи то люди, чи то компанії, бізнеси, чи то українська держава – мають право на компенсацію, на репарації від Росії, відповідно до міжнародного права".

На запитання: "Чи США не проти? Чи не гальмують вони цей процес?" Маркіян Ключковський відповів: "Ні, навпаки. По-перше, Сполучені Штати є учасником Реєстру збитків. По-друге, вони брали участь у переговорному процесі щодо компенсаційної комісії. По-третє, Сполучені Штати будуть представлені на дипломатичній конференції у Гаазі 16 грудня".

"Чи підпишуть Сполучені Штати конвенцію, чи ні – ми скоро дізнаємося, але я можу стверджувати, що США активно, конструктивно і продуктивно брали участь у підготовці цього документа. І це було важливо, бо у питаннях репарацій і повоєнних процесів американська делегація мала найбільше досвіду серед усіх долучених до роботи юристів. І від їхньої участі була дуже велика користь", — сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

Маркіян Ключковський підкреслює, що першим джерелом для наповнення фонду, з якого виплачуватимуть репарації, має стати частка заморожених коштів РФ, і цю ідею підтримує Єврокомісія.

За інформацією "ЄП", у вівторок, 16 грудня, президент України Володимир Зеленський поїде у Гаагу.