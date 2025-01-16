Реєстр збитків почав приймати заяви за ще однією категорією – смертю близького члена сім’ї

Подати відповідну заяву через вебпортал «Дія» можуть близькі родичі загиблої людини або інші члени родини.

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, розпочав приймати заяви за ще однією категорією – смерть близького члена сім’ї.

Про це повідомили у Офісі президента.

Подати відповідну заяву через вебпортал «Дія» можуть близькі родичі загиблої людини або інші члени родини, які мають законні підстави та можуть це підтвердити.

Категорія стосується не лише загиблих із 24 лютого 2022 року на території України, а й тих, хто помер за межами країни, якщо це сталося внаслідок російської агресії.

Першою категорією, за якою почали приймати заяви у квітні минулого року, було пошкодження або знищення житла. Зараз триває робота щодо відкриття решти.

Загалом Реєстр прийматиме заяви щодо понад 40 категорій збитків. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.

Подати заяву можна за посиланням.