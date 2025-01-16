Реєстр збитків почав приймати заяви за ще однією категорією – смертю близького члена сім’ї

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, розпочав приймати заяви за ще однією категорією – смерть близького члена сім’ї.
Про це повідомили у Офісі президента.
Подати відповідну заяву через вебпортал «Дія» можуть близькі родичі загиблої людини або інші члени родини, які мають законні підстави та можуть це підтвердити.
Категорія стосується не лише загиблих із 24 лютого 2022 року на території України, а й тих, хто помер за межами країни, якщо це сталося внаслідок російської агресії.
Першою категорією, за якою почали приймати заяви у квітні минулого року, було пошкодження або знищення житла. Зараз триває робота щодо відкриття решти.
Загалом Реєстр прийматиме заяви щодо понад 40 категорій збитків. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.
Подати заяву можна за посиланням.
- 2 квітня запрацював Міжнародний реєстр збитків, а у травні на порталі Дія відкрили можливість подання заяви. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку.
- Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України є системою обліку заяв, поданих фізичними та юридичними особами та державою Україна про відшкодування збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією Російської Федерації проти України. У Реєстрі також зберігатимуться докази, якими будуть обґрунтовані ці вимоги.
- Прийнятні заяви вносяться до Реєстру для подальшого їх розгляду та оцінки.
- Реєстр не є судом, трибуналом, компенсаційною комісією або компенсаційним фондом. Він не розглядатиме заяви, що надходять до нього, по суті, не оцінюватиме їхню вартість і не призначатиме жодних виплат. Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм, який буде створено в майбутньому. Роботу над створенням компенсаційного механізму вже розпочато, і мандат Реєстру включає в себе сприяння цій роботі.
- Після створення компенсаційного механізму робота Реєстру продовжиться в рамках нової структури, і всі внесені до нього заяви та докази будуть передані до неї.
- У липні минулого року уряд спростив порядок подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України. Тодіж анонсували відкриття на подання заяв 12 категорій.