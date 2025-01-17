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У Запоріжжі шахраї заволоділи 9,5 млн грн “інвестицій” вкладників у ювелірну компанію, – прокуратура

П’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у шахрайстві.

У Запоріжжі шахраї заволоділи 9,5 млн грн “інвестицій” вкладників у ювелірну компанію, – прокуратура
Фото: прокуратура

У Запоріжжі шахраї заволоділи 9,5 млн грн “інвестицій” вкладників у ювелірну компанію, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, житель Запоріжжя з метою заволодіння коштами громадян утворив та очолив організовану групу, до складу якої залучив 4-х своїх знайомих. 

Схема протиправної діяльності полягала в залученні місцевих жителів до інвестування у господарську діяльність відомої в Запоріжжі ювелірної корпорації без наміру повернення їхніх грошових внесків. 

Щоб викликати у потерпілих думку про вигідність такої інвестиції, їм сплачувались відсотки, проте з часом такі виплати припинялась.

З жовтня 2014 по січень 2019 року під виглядом «інвестиційної діяльності» підозрювані заволоділи грошовими внесками громадян на понад 9,5 млн грн.

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