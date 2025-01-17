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На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини отримали поранення

Люди постраждали у населеному пункті Родинське.

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 2 людини отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини – у Родинському”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 січня.

Покровський район. У Родинському Покровської громади поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки; у Леонтовичах пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Тихонівці Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 6 приватних будинків, лінія електропередач і газогін.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 приватних будинків і 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Загалом за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 6 дітей.

Зазначимо, вночі над Україною сили ППО збили 33 російські "шахеди" з 50. Також ворог запустив по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.

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