Сімох людей поранили росіяни вчора в Херсонській області

Семеро людей були поранені росіянами внаслідок учорашніх обстрілів Херсонської області.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Янтарне, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Олександрівка, Берислав, Новокаїри, Червоний Маяк, Шляхове, Новоолександрівка, Новоберислав, Томарине, Осокорівка, Українка, Бургунка, Суханове, Білозерка, Крупиця, Монастирське, Ольгівка, Іванівка, Федорівка, Вірівка, Миколаївка, Новотягинка, Велетенське, Зміївка, Токарівка, Львове, Козацьке, Гаврилівка, Михайлівка та місто Херсон. Про це у Telegram повідомив голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили десяток транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.