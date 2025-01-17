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Окупанти посилили “контрдиверсійні заходи” на тимчасово окупованій території Запорізької області

В регіон прибули додаткові сили “Росгвардії”.

Окупанти посилили “контрдиверсійні заходи” на тимчасово окупованій території Запорізької області
Окупанти посилили “контрдиверсійні заходи” на тимчасово окупованій території Запорізької області (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники збільшили кількість перевірок. Також на цій території обмежено вільне пересування місцевого населення.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупанти збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. На ТОТ Запорізької області для проведення вибіркових перевірок прибули додаткові сили “Росгвардії”.

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“Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах”, - зазначили в Центрі нацспротиву. 

В свою чергу, мешканців тимчасово окупованої Василівки закликали за можливості покинути громаду на період можливого загострення бойових дій.

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