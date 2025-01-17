Окупанти посилили “контрдиверсійні заходи” на тимчасово окупованій території Запорізької області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники збільшили кількість перевірок. Також на цій території обмежено вільне пересування місцевого населення.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупанти збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. На ТОТ Запорізької області для проведення вибіркових перевірок прибули додаткові сили “Росгвардії”.

“Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах”, - зазначили в Центрі нацспротиву.

В свою чергу, мешканців тимчасово окупованої Василівки закликали за можливості покинути громаду на період можливого загострення бойових дій.