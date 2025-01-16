Окупанти в Криму за 2024 рік привласнили майно 560 українських компаній та фізосіб

В окупованому Криму за 2024 рік російська влада "націоналізовала" майно 560 фізичних та юридичних осіб, а в Севастополі "націоналізували" 135 будівель.

Про це повідомив заступник постійного представника президента в АРК Денис Чистіков, передає "Радіо Свобода".

"Варто зазначити, що будь-який громадянин України, який мав майно, жив чи живе у Криму, може потрапити під націоналізацію, оскільки це вирішує комісія, що є формально-суб’єктивним чинником. Як вирішить окупаційна адміністрація – так і буде", - зазначив Чистіков.

За його даними, російська влада змогла таким чином виручити 4,4 млрд російських рублів.

"Для того, щоб зняти напругу з місцевого населення, вони спрямовують кошти на соціально побутові потреби громад на території тимчасово окупованого Криму", – додав Чистіков.

Він також зазначив, що "націоналізація" найбільше активізувалася торік. На думку Чистікова, це пов’язано з відсутністю коштів у бюджеті Криму.

"Вони шукають різні способи отримання коштів до місцевого бюджету. Це може вказувати на те, що у 2025 році націоналізація та реалізація майна громадян України на території тимчасово окупованого Криму лише зростатиме", – припускає Чистіков.