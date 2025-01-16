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Нацспротив: плани загарбників з мобілізації на ТОТ України зірвані

Особливо катастрофічною для росіян стала ситуація на ТОТ півдня України.

Нацспротив: плани загарбників з мобілізації на ТОТ України зірвані
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Загарбники продовжують рекрутувати населення на тимчасово окупованих територіях до лав російської армії.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Росіяни змушують укладати контракти з армією загарбників своїх ідеологічних прихильників. Також вони тиснуть на тих, кому інкримінують різноманітні правопорушення. 

Водночас вони обіцяють не відправляти людей до лінії бойового зіткнення, але це брехня.

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Втім, росіянам не вдалось виконати занижені плани на 2024 рік у 10 тис. контрактників на ТОТ. Зокрема, на ТОТ Херсонської та Запорізької областей плани з мобілізації були зірвані на понад 50%.

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