Нацспротив: плани загарбників з мобілізації на ТОТ України зірвані

Особливо катастрофічною для росіян стала ситуація на ТОТ півдня України.

Загарбники продовжують рекрутувати населення на тимчасово окупованих територіях до лав російської армії.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Росіяни змушують укладати контракти з армією загарбників своїх ідеологічних прихильників. Також вони тиснуть на тих, кому інкримінують різноманітні правопорушення.

Водночас вони обіцяють не відправляти людей до лінії бойового зіткнення, але це брехня.

Втім, росіянам не вдалось виконати занижені плани на 2024 рік у 10 тис. контрактників на ТОТ. Зокрема, на ТОТ Херсонської та Запорізької областей плани з мобілізації були зірвані на понад 50%.