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Армія ворога атакувала 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів області.

Армія ворога атакувала 9 громад Сумщини
Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 15 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 117 вибухів. 

По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та дронами, внаслідок обстрілу пошкоджено гараж та легковий автомобіль.

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Білопільську, Великописарівську та Краснопільську громади росіяни атакували мінометами та дронами. 

Також мінометами армія Росії обстріляла Новослобідську та Глухівську громади.

По Глухівській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Хотінській громадам загарбники били дронами.

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