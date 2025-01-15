Росія атакувала газову інфраструктуру Харківщини чотирма ракетами

Зранку 15 січня Росія атакувала ракетами газову інфраструктуру Харківщини.
Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов в етері телемаратону, ворог випустив чотири повітряні цілі, за попередніми даними, це були Х-59.
«Частину з них відпрацювали Сили ППО. На щастя, без постраждалих серед цивільного населення», - додав Синєгубов.
Ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили 15 січня, що РФ атакувала об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру не лише на Харківщині, а й на Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.