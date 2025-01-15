Росія атакувала газову інфраструктуру Харківщини чотирма ракетами

За попередніми даними, йдеться про Х-59.

Зранку 15 січня Росія атакувала ракетами газову інфраструктуру Харківщини.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов в етері телемаратону, ворог випустив чотири повітряні цілі, за попередніми даними, це були Х-59.

«Частину з них відпрацювали Сили ППО. На щастя, без постраждалих серед цивільного населення», - додав Синєгубов.

Ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати.