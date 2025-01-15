Reuters: радники Трампа визнали, що для досягнення миру в Україні знадобляться місяці чи навіть більше

Радники новообраного президента Дональда Трампа тепер визнають, що для розв’язання війни в Україні знадобляться місяці або навіть більше, що не відповідає найбільшій зовнішньополітичній обіцянці Трампа – укласти мирну угоду в перший же день у Білому домі, передає Reuters.
Двоє соратників Трампа, які обговорювали війну в Україні з новообраним президентом, повідомили Reuters, що вимірюють можливість вирішення конфлікту у місяцях, описавши обіцянки вирішити війну за один день як “гучні слова” передвиборчої кампанії, поєднані з недостатньою оцінкою ситуації.
Ці оцінки узгоджуються із зауваженнями майбутнього спецпредставника Трампа по Росії та Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, який сказав в інтерв’ю Fox News минулого тижня, що він хотів би знайти засіб “вирішення” війни протягом 100 днів, набагато більше, ніж обіцяв Трамп.
Проте навіть цей термін є «надто оптимістичним», каже Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.
«Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони», — сказав Гербст.
Напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Трамп десятки разів заявляв, що досягне угоди між Україною та Росією в перший день свого перебування на посаді, якщо не раніше.
Однак наприкінці жовтня він дещо змінив свою риторику і почав говорити, що може вирішити війну «дуже швидко».
Після виборів Трамп ще більше відмовився від своєї риторики, часто просто кажучи, що він «вирішить» конфлікт, не пропонуючи часові рамки. І новообраний президент сказав, що припинити війну в Україні буде важче, ніж досягти припинення вогню в Газі.
"Я думаю, насправді ситуація з Росією та Україною буде складнішою", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про Газу під час пресконференції в грудні. «Я вважаю, що це складніше».
Росія також подала неоднозначні сигнали щодо можливої мирної угоди, вітаючи прямі переговори з Трампом, водночас відкидаючи деякі ідеї, висунуті його радниками, як нездійсненні.
- Декілька днів тому майбутній радник з нацбезпеки США анонсував телефонну розмову між Трампом і Путіним. Також триває підготовка до зустрічі президентів США та Росії.
- Раніше повідомлялося, що Швейцарія готова прийняти зустріч Трампа і Путіна, якщо вони цього вимагатимуть.
- У понеділок, 13 січня, Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду наступного тижня.
- Тим часом Bloomberg пише, що у Європі зріс оптимізм, що Трамп продовжить підтримку України. Члени команди Трампа у розмовах з європейськими чиновниками погодились із двома аргументами: потенційна поразка України означатиме приниження для США як у ситуації з Афганістаном; крім того, це буде стимулом для Китаю розпочати свою агресію.
- Зі свого боку, 15 січня президент Зеленський заявив, що підготовка до зустрічі з Трампом іде, про дати говорити зарано. Наразі напрацьовують зміст і формат майбутньої зустрічі.