Reuters: радники Трампа визнали, що для досягнення миру в Україні знадобляться місяці чи навіть більше

У команді Трампа описали обіцянки вирішити війну за один день як “гучні слова” передвиборчої кампанії, поєднані з недостатньою оцінкою ситуації.

Дональд Трамп під час прес конференції в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 26 вересня 2024 року.

Радники новообраного президента Дональда Трампа тепер визнають, що для розв’язання війни в Україні знадобляться місяці або навіть більше, що не відповідає найбільшій зовнішньополітичній обіцянці Трампа – укласти мирну угоду в перший же день у Білому домі, передає Reuters.

Двоє соратників Трампа, які обговорювали війну в Україні з новообраним президентом, повідомили Reuters, що вимірюють можливість вирішення конфлікту у місяцях, описавши обіцянки вирішити війну за один день як “гучні слова” передвиборчої кампанії, поєднані з недостатньою оцінкою ситуації.

Ці оцінки узгоджуються із зауваженнями майбутнього спецпредставника Трампа по Росії та Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, який сказав в інтерв’ю Fox News минулого тижня, що він хотів би знайти засіб “вирішення” війни протягом 100 днів, набагато більше, ніж обіцяв Трамп.

Проте навіть цей термін є «надто оптимістичним», каже Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

«Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони», — сказав Гербст.

Напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Трамп десятки разів заявляв, що досягне угоди між Україною та Росією в перший день свого перебування на посаді, якщо не раніше.

Однак наприкінці жовтня він дещо змінив свою риторику і почав говорити, що може вирішити війну «дуже швидко».

Після виборів Трамп ще більше відмовився від своєї риторики, часто просто кажучи, що він «вирішить» конфлікт, не пропонуючи часові рамки. І новообраний президент сказав, що припинити війну в Україні буде важче, ніж досягти припинення вогню в Газі.

"Я думаю, насправді ситуація з Росією та Україною буде складнішою", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про Газу під час пресконференції в грудні. «Я вважаю, що це складніше».

Росія також подала неоднозначні сигнали щодо можливої мирної угоди, вітаючи прямі переговори з Трампом, водночас відкидаючи деякі ідеї, висунуті його радниками, як нездійсненні.