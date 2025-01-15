Глава невизнаного Придністров'я заявив про домовленість із РФ щодо відновлення постачання газу

Красносельський каже, що маршрут транзиту буде визначено в результаті додаткових переговорів. Точної дати подачі немає.

Придністровський лідер Вадим Красносельський прогнозує відновлення Росією поставок газу для Придністров'я найближчим часом як "гуманітарної допомоги", передає Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві медіа.

"Переговори велися на рівні міністерства енергетики РФ. Обговорювалося питання відновлення подачі газу на територію Придністров'я. Технічних деталей наразі не уточнено, але газопостачання для потреб жителів регіону і функціонування економіки буде відновлено у форматі гуманітарно-технічної допомоги", - сказав Красносельський на пресконференції в середу.

За його словами, "газ буде подано в тому обсязі, який необхідний для населення Придністров'я, для теплоенергетики і для промислових підприємств саме Придністров'я".

"Точної дати подачі немає, але те, що подача газу розпочнеться, це факт. Далі подивимося по ситуації, трошки залишилося потерпіти. (...) Маршрут транзиту буде визначено в результаті додаткових переговорів", - сказав Красносельський.

Він також додав, що готовий зустрітися з президентом Молдови Маєю Санду для обговорення питань енергопостачання.