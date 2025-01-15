Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаПолітика

Глава невизнаного Придністров'я заявив про домовленість із РФ щодо відновлення постачання газу

Красносельський каже, що маршрут транзиту буде визначено в результаті додаткових переговорів. Точної дати подачі немає.

Глава невизнаного Придністров'я заявив про домовленість із РФ щодо відновлення постачання газу
Фото: DW/S. Ciochina

Придністровський лідер Вадим Красносельський прогнозує відновлення Росією поставок газу для Придністров'я найближчим часом як "гуманітарної допомоги", передає Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві медіа.

"Переговори велися на рівні міністерства енергетики РФ. Обговорювалося питання відновлення подачі газу на територію Придністров'я. Технічних деталей наразі не уточнено, але газопостачання для потреб жителів регіону і функціонування економіки буде відновлено у форматі гуманітарно-технічної допомоги", - сказав Красносельський на пресконференції в середу.

За його словами, "газ буде подано в тому обсязі, який необхідний для населення Придністров'я, для теплоенергетики і для промислових підприємств саме Придністров'я". 

"Точної дати подачі немає, але те, що подача газу розпочнеться, це факт. Далі подивимося по ситуації, трошки залишилося потерпіти. (...) Маршрут транзиту буде визначено в результаті додаткових переговорів", - сказав Красносельський.

Він також додав, що готовий зустрітися з президентом Молдови Маєю Санду для обговорення питань енергопостачання.

  • Раніше Красносельський вилетів до Москви 10 січня для обговорення можливості відновлення постачання газу. У Придністров'я він повернувся 14 січня.
  • Із 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського газу.
  • Уже 1 січня у невизнаному Придністров'ї взялися відключати від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.
  • Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу. За оцінками уряду Молдови, запасів вугілля для генерації світла у Придністров'ї вистачить лише на січень.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies