У Польщі сьогодні анонсували зустріч Зеленського і Туска (доповнено)

На сьогодні, 15 січня, у Польщі анонсували зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
Про це йдеться на урядовому сайті Польщі та пише Reuters.
"Урядовий інформаційний центр повідомляє, що 15 січня прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", – зазначено у повідомленні.
Після зустрічі політики проведуть пресконференцію.
Як пише Reuters, однією із тем візиту є "прорив" у ситуації навколо Волинської трагедії.
"Є багато тем (для обговорення), включно з, звичайно, ексгумаціями. Нас цікавить те, як ці рішення виконуються", – сказав виданню представник польського уряду.
- Нещодавно Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів.
- Перед цим Туск заявив про дозвіл України на перші ексгумації жертв Волинської трагедії.
- Пізніше Україна дозволила провести у квітні першу ексгумацію останків жертв Волинської трагедії у селі Пужники на Тернопільщині, яке було вщент випалене у 1945 році.
- У листопаді Сибіга домовився із Туском про ексгумацію жертв Волиснької трагедії.
- Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович у жовтні заявив, що звернувся до Кабміну для виділення хоча б 1 млн грн на програму з пошукових робіт, зокрема за зверненнями польських громадян.