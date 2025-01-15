У Польщі сьогодні анонсували зустріч Зеленського і Туска (доповнено)

Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року

На сьогодні, 15 січня, у Польщі анонсували зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Про це йдеться на урядовому сайті Польщі та пише Reuters.

"Урядовий інформаційний центр повідомляє, що 15 січня прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", – зазначено у повідомленні.

Після зустрічі політики проведуть пресконференцію.

Як пише Reuters, однією із тем візиту є "прорив" у ситуації навколо Волинської трагедії.

"Є багато тем (для обговорення), включно з, звичайно, ексгумаціями. Нас цікавить те, як ці рішення виконуються", – сказав виданню представник польського уряду.