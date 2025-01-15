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У Польщі сьогодні анонсували зустріч Зеленського і Туска (доповнено)

Зустріч запланована у Варшаві. 

У Польщі сьогодні анонсували зустріч Зеленського і Туска (доповнено)
Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року
Фото: ОПУ

На сьогодні, 15 січня, у Польщі анонсували зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Про це йдеться на урядовому сайті Польщі та пише Reuters.

"Урядовий інформаційний центр повідомляє, що 15 січня прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", – зазначено у повідомленні. 

Після зустрічі політики проведуть пресконференцію.

Як пише Reuters, однією із тем візиту є "прорив" у ситуації навколо Волинської трагедії.

"Є багато тем (для обговорення), включно з, звичайно, ексгумаціями. Нас цікавить те, як ці рішення виконуються", – сказав виданню представник польського уряду. 

  • Нещодавно Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів.
  • Перед цим Туск заявив про дозвіл України на перші ексгумації жертв Волинської трагедії.
  • Пізніше Україна дозволила провести у квітні першу ексгумацію останків жертв Волинської трагедії у селі Пужники на Тернопільщині, яке було вщент випалене у 1945 році.
  • У листопаді Сибіга домовився із Туском про ексгумацію жертв Волиснької трагедії. 
  • Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович у жовтні заявив, що звернувся до Кабміну для виділення хоча б 1 млн грн на програму з пошукових робіт, зокрема за зверненнями польських громадян.
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