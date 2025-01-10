Туск заявив про дозвіл України на перші ексгумації жертв Волинської трагедії

Польський прем'єр назвав цю подію "проривом".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

Він назвав цю подію "проривом". У своєму дописі Туск називає жертв Волинської трагедії "польськими жертвами Української повстанської армії".

Польський прем'єр подякував міністрам культури Польщі та України за "плідну співпрацю". Польська сторона очікує на подальші рішення.