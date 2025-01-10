Туск заявив про дозвіл України на перші ексгумації жертв Волинської трагедії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.
Він назвав цю подію "проривом". У своєму дописі Туск називає жертв Волинської трагедії "польськими жертвами Української повстанської армії".
Польський прем'єр подякував міністрам культури Польщі та України за "плідну співпрацю". Польська сторона очікує на подальші рішення.
- У листопаді 2024 року Україна підтвердила, що перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на її території немає.