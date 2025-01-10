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Туск заявив про дозвіл України на перші ексгумації жертв Волинської трагедії

Польський прем'єр назвав цю подію "проривом".

Туск заявив про дозвіл України на перші ексгумації жертв Волинської трагедії
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

Він назвав цю подію "проривом". У своєму дописі Туск називає жертв Волинської трагедії "польськими жертвами Української повстанської армії".

Польський прем'єр подякував міністрам культури Польщі та України за "плідну співпрацю". Польська сторона очікує на подальші рішення.

  • У листопаді 2024 року Україна підтвердила, що перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на її території немає.
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