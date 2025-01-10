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МЗС засудило слова кандидата в президенти Польщі, "яким аплодував Кремль"

Кароль Навроцький поставив членство України в ЄС та НАТО в залежність від історичних питань.

МЗС засудило слова кандидата в президенти Польщі, "яким аплодував Кремль"
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву очільника польського інституту національної пам'яті та кандидата у президенти Кароля Навроцького щодо неможливості приєднання нашої держави до Євросоюзу та НАТО без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. 

Як йдеться на сайті МЗС, ці твердження "є тенденційними та маніпулятивними і свідчать про те, що польський політик ставить кон'юнктурні міркування вище безпекових інтересів своєї країни".

В уряді наголошують, що між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог щодо питань спільного історичного минулого. Цю тему "не треба використовувати у внутрішньополітичній боротьбі".

Заява Навроцького, як говорять дипломати, "викликала аплодисменти у Кремлі". МЗС нагадує, що це саме Росія століттями намагалася знищити українську та польську держави і зараз докладає колосальних зусиль для руйнування українсько-польської дружби - "неприпустимо говорити те, що підіграє цим прагненням". 

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