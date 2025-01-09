Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Сьогодні, 9 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 94 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 159 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді били мінометами та дронами, внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю.

Великописарівську громаду атакували мінометами, дронами та ракетами з вертольоту.

По Білопільській, Глухівській, Миропільській та Путивльській громадам били дронами.

Краснопільську та Есманьську громади обстріляли мінометами, артилерією та дронами.

Юнаківську громаду росіяни атакували з САУ та КАБами, Шалигинську - дронами та артилерією, а Новослобідську - з міномету.