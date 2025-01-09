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ВАКС присудив 15 років ув’язнення екснардепа Крючкова, який утік за кордон

Судді визнали винуватою також і його спільницю - колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго".

ВАКС присудив 15 років ув’язнення екснардепа Крючкова, який утік за кордон
Дмитро Крючков (архівне фото)
Фото: Анна Стешенко

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок колишньому народному депутату Дмитру Крючкову у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Крючкову призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Щоправда сам Крючков ще на початку року виїхав за кордон і не повернувся. Підставою для виїзду стало те, що він має п'ятьох дітей. До цього він виїздив на кілька днів і повертався, але 15 лютого виїхав і більше не повернувся. 

У засіданнях суду він брав участь по відеозв’язку і повідомляв, що має право на постійне проживання в Монако.

Судді визнали винуватою також і спільницю Крючкова - колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Світлану Кузьмінську. Їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:

  • 468 млн грн - спецконфіскація з "Енергомережі" і Крючкова;
  • понад 27 млн грн - Крючков має сплатити на користь АТ "Одеська ТЕЦ";
  • понад 21 млн грн - Крючков має сплатити на користь "Запоріжжяобленерго";
  • 14 млн грн - мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь "Черкасиобленерго".

З обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат.

Що відомо про справу Крючкова

  • За версією обвинувачення, у 2014-2015 роках службові особи приватної компанії заволоділи коштами які мали надійти до "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго". Суть схеми зводилася до того, що споживачі електрики платили гроші не напряму обленерго, а доплачували ще й фірмі-посереднику "Енергомережа", яку контролював Крючков.
  • Загальні збитки енергопостачальним компаніям складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн гривень. 
  • ВАКС також розглядає ще одну справу, в якій Крючков проходить як обвинувачений. У ній йдеться про недоотримані доходи ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП “Енергоринок” на понад 346 млн грн.
  • У жовтні минулого року  Крючкова оголосили в міжнародний розшук
  • Крючков був народним депутатом із квітня 2006 до листопада 2007 від Блоку Юлії Тимошенко. Близько трьох років екснардеп переховувався від слідства і був екстрадований із Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році.
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