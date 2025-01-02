Апеляція ВАКС зменшила удвічі розмір застави ексголові Господарського суду Львівщини

Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави колишньому голові Господарського суду Львівщини і залишила без змін запобіжний захід іншому фігуранту справи.

Про це повідомила пресслужба АП.

Ексголова суду мав внести 20 млн грн застави, а інший фігурант – суддя у відставці – 12 млн грн.

«Щодо колишнього голови Господарського суду однієї з областей: за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого ВАКС та постановила нову, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 10 млн грн», - повідомила Апеляційна палата.