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Апеляція ВАКС зменшила удвічі розмір застави ексголові Господарського суду Львівщини

Замість 20 млн суддя може внести 10 млн грн.

Апеляція ВАКС зменшила удвічі розмір застави ексголові Господарського суду Львівщини
правосуддя
Фото: З відкритих джерел

Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави колишньому голові Господарського суду Львівщини і залишила без змін запобіжний захід іншому фігуранту справи.

Про це повідомила пресслужба АП.

Ексголова суду мав внести 20 млн грн застави, а інший фігурант – суддя у відставці – 12 млн грн.

«Щодо колишнього голови Господарського суду однієї з областей: за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту,  скасувала ухвалу слідчого ВАКС та постановила нову, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 10 млн грн», - повідомила Апеляційна палата.

  • Торік у грудні САП заявила, що чинного і колишнього голів Господарського суду Львівської області викрили на вимаганні хабаря від представника приватної компанії.
  • Йшлося про 1 млн доларів США. НАБУ та САП задокументували передачу частини хабара – 75 тисяч доларів.
  • 13 грудня ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу – відправив під варту до 10 лютого з можливістю внести заставу (20 млн грн).
  • Перед цим Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини та відсторонила його від здійснення правосуддя на 2 місяці.
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