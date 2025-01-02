Апеляція ВАКС зменшила удвічі розмір застави ексголові Господарського суду Львівщини

Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави колишньому голові Господарського суду Львівщини і залишила без змін запобіжний захід іншому фігуранту справи.
Про це повідомила пресслужба АП.
Ексголова суду мав внести 20 млн грн застави, а інший фігурант – суддя у відставці – 12 млн грн.
«Щодо колишнього голови Господарського суду однієї з областей: за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого ВАКС та постановила нову, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 10 млн грн», - повідомила Апеляційна палата.
- Торік у грудні САП заявила, що чинного і колишнього голів Господарського суду Львівської області викрили на вимаганні хабаря від представника приватної компанії.
- Йшлося про 1 млн доларів США. НАБУ та САП задокументували передачу частини хабара – 75 тисяч доларів.
- 13 грудня ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу – відправив під варту до 10 лютого з можливістю внести заставу (20 млн грн).
- Перед цим Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини та відсторонила його від здійснення правосуддя на 2 місяці.