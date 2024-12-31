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Судитимуть експодатківця з Житомирщини, який отримував зарплату нібито перебуваючи на фронті

За два роки такої “служби” чоловік зміг незаконно отримати 700 тис. грн зарплати в податковій.

Судитимуть експодатківця з Житомирщини, який отримував зарплату нібито перебуваючи на фронті

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо екскерівника одного з управлінь Державної податкової служби Житомирської області, який отримав зарплату нібито перебуваючи на фронті.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Ще у червні 2022 року чиновник повідомив керівництву, що уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської тергромади. Отримавши необхідні папери, чоловіка відпустили на захист країни із збереженням середньомісячної заробітної плати.

“Але на службу чиновник не прибув, а натомість весь цей час знаходився вдома. Таким чином майже за два роки такої “служби” чоловік зміг незаконно отримати 700 тис. грн зарплати в податковій”, ‒ зазначили у ДБР.

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Після початку розслідування та з’ясування обставин справи його одразу звільнили.

Експодатківець обвинувачується у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану ‒ ч. 4 ст. 191 КК України.

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