За два роки такої “служби” чоловік зміг незаконно отримати 700 тис. грн зарплати в податковій.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо екскерівника одного з управлінь Державної податкової служби Житомирської області, який отримав зарплату нібито перебуваючи на фронті.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Ще у червні 2022 року чиновник повідомив керівництву, що уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської тергромади. Отримавши необхідні папери, чоловіка відпустили на захист країни із збереженням середньомісячної заробітної плати.

“Але на службу чиновник не прибув, а натомість весь цей час знаходився вдома. Таким чином майже за два роки такої “служби” чоловік зміг незаконно отримати 700 тис. грн зарплати в податковій”, ‒ зазначили у ДБР.

Після початку розслідування та з’ясування обставин справи його одразу звільнили.

Експодатківець обвинувачується у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану ‒ ч. 4 ст. 191 КК України.