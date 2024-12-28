Тепер переправникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

У Тячівському районі Закарпатської області викрили канал переправлення військовозобов’язаних через кордон. Двоє "клієнтів" переправників загинули, а один зник безвісті.

Про це повідомили у Нацполіції. Правоохоронці з’ясували, що організував схему 27-річний мешканець Хустського району та 35-річний співорганізатор з Івано-Франківщини. До злочину зловмисники залучили трьох виконавців — 34-річного жителя Тячівського району, 28 та 29-річних мешканців Хустського району.

Маршрут незаконного переправлення зловмисники проклали через річку Тиса, проте своїх клієнтів переконували, що перетин кордону відбуватиметься сушею. Про існуючу загрозу для життя під час втечі військовозобов’язаним не повідомляли, і брали за такі "послуги" від 7 до 10 тисяч доларів з однієї особи.

За такою схемою зловмисники переправили щонайменше сімох громадян України, двоє з яких загинуло, ще один – зник безвісти.

Фото: Нацполіція Один із загиблих "клієнтів" переправників

26 грудня співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області затримали всіх учасників схеми.

За місцями проживання зловмисників поліцейські провели санкціоновані обшуки: вилучили 8 автомобілів, готівку в національній та іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази, які свідчать про причетність до злочину.

Фото: Нацполіція Одне із вилучених авто

Фото: Нацполіція Один із затриманих переправників

Усім учасникам злочинної схеми слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави, загальна сума якої складає 35 млн 425 тисяч гривень.

За скоєне затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.