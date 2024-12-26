​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
ГоловнаПраво

Антикорсуд схвалив конфіскацію майна проросійського телеведучого Юрія Кота

Кот є членом антиукраїнських організацій “Безсмертний полк України” та “Комітет спасіння України”.

Антикорсуд схвалив конфіскацію майна проросійського телеведучого Юрія Кота
Юрій Кот
Фото: Скріншот відео

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа, де він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій “Безсмертний полк України” та “Комітет спасіння України”.

Згідно з рішенням суду в дохід держави підлягають стягненню такі активи Кота: 

  • чотири земельні ділянки у Житомирській області, 
  • три одиниці вогнепальної зброї, 
  • автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE. 

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проектів.

Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ “Золота Фішка” та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж п’яти днів з дня його проголошення. 

  • З 2007 по 2014 роки Юрій Кот працював у Національній суспільній телерадіокомпанії України та на телеканалі "Інтер".
  • У серпні 2022 року Коту повідомили про підозру в державній зраді.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies