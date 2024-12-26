Антикорсуд схвалив конфіскацію майна проросійського телеведучого Юрія Кота

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Кота.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції.
Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа, де він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій “Безсмертний полк України” та “Комітет спасіння України”.
Згідно з рішенням суду в дохід держави підлягають стягненню такі активи Кота:
- чотири земельні ділянки у Житомирській області,
- три одиниці вогнепальної зброї,
- автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE.
Крім того, конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проектів.
Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ “Золота Фішка” та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.
Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж п’яти днів з дня його проголошення.
- З 2007 по 2014 роки Юрій Кот працював у Національній суспільній телерадіокомпанії України та на телеканалі "Інтер".
- У серпні 2022 року Коту повідомили про підозру в державній зраді.