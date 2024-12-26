Антикорсуд схвалив конфіскацію майна проросійського телеведучого Юрія Кота

Кот є членом антиукраїнських організацій “Безсмертний полк України” та “Комітет спасіння України”.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа, де він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій “Безсмертний полк України” та “Комітет спасіння України”.

Згідно з рішенням суду в дохід держави підлягають стягненню такі активи Кота:

чотири земельні ділянки у Житомирській області,

три одиниці вогнепальної зброї,

автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE.

Крім того, конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проектів.

Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ “Золота Фішка” та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж п’яти днів з дня його проголошення.