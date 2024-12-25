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Reuters: після санкцій ЄС ціни на російський СПГ впали майже удвічі

Санкції ЄС проти експорту СПГ з Росії набули чинності 20 грудня.

Reuters: після санкцій ЄС ціни на російський СПГ впали майже удвічі
Проєкт «Арктик СПГ 2»
Фото: occrp.org

Ціни на скраплений природний газ у Росії за грудень знизилися майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем. Це пов'язано із санкціями ЄС на експорт СПГ до Європи.

Про це повідомляє Reuters.

Санкції Європейського Союзу проти російського скрапленого газу набули чинності 20 грудня. Обмеження були запропоновані минулого року Польщею, одним з найбільших імпортерів російського скрапленого газу.

Згідно з підрахунками Reuters, різке зростання поставок скрапленого газу на внутрішній ринок призвело до обвалу оптових цін в Росії до близько 14 000 рублів ($140) за метричну тонну в грудні. В листопаді ця ціна була 28 000 рублів наприкінці місяця, згідно з розрахунками Reuters, які базуються на торгових джерелах і даних місцевої товарної біржі.

Експорт є більш прибутковим, і Росія може заробляти до $230 за тонну на поставках до Польщі. Втім, деякі види російського скрапленого газу можуть експортуватися, але вони становлять близько п'ятої частини від загального обсягу скрапленого газу, який Росія раніше експортувала.

За даними галузевих джерел, за останні місяці Росія збільшила експорт CGU до Китаю, Монголії, Вірменії, Грузії та Азербайджану. Трейдери заявили, що російський експорт до Китаю має потенціал для подальшого зростання.

Також Росія експортує СПГ до Афганістану, але учасники ринку кажуть, що поставки затримуються через проблеми з платежами.

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