Зеленський підписав закон, який скасовує підняття податків для ФОП “заднім числом”

Тепер ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року.

Сьогодні, 25 грудня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує підняття податків “заднім числом”.

Про це свідчать дані у картці законопроєкту № 9319 на сайті Верховної Ради

Цей закон врегульовує норми сплати податків після їхнього історичного підвищення.

Раніше, після прийняття Радою законопроєкту 9319, голова податкового комітету Гетманцев зазначив, що цей закон має на меті, серед іншого, скасувати оподаткування заднім числом (з 1 жовтня).

Також підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.