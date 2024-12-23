ЄС готовий до припинення транзиту російського газу з 1 січня

Єврокомісія підтверджує, що Європа готова до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року. Водночас в ЄС не коментують візит прем'єра Словаччини Фіцо до Путіна.

Про це повідомив речник Європейської комісії, пише Укрінформ.

"Припинення потоку газу через Україну з 1 січня є очікуваною подією, і ЄС до неї готовий", — наголосили у Єврокомісії.

Речник нагадав, що Європейська комісія, в координації з країнами-членами, більше року працювала для підготовки до того сценарію, коли не буде російського газу, що надходитиме через Україну з 1 січня 2025 року, та для забезпечення альтернативних шляхів поставок газу для країн-членів, які можуть бути уражені таким припиненням транзиту.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою для того, щоб забезпечувати постачання газу неросійського походження до Центральної та Східної Європи через альтернативні шляхи. З 2022 року вона була значно посилена новими спроможностями з імпорту LNG (скрапленого газу – ред.)", — зазначив речник Єврокомісії.

Крім того, за його словами, безпека у постачанні газу до ЄС була значно підвищена протягом кількох минулих років завдяки заходам із ефективного використання енергії та розвитку її поновлювальних джерел.

"Негативний вплив від завершення транзиту (газу) через Україну для безпеки постачання ЄС є обмеженим", — додає Єврокомісар.

Водночас він зауважив, що на цей час Єврокомісія не коментує візит прем’єр-міністра Фіцо до Москви.